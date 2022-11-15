حبس 11 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 11 عاطلا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.



كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد شنت حملة موسعة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (10) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 11 متهم لعدد "إثنين منهم معلومـات جنائية".

كما اسفرت الحملة عن تنفيذ (2856) حكم قضائى متنوع، وضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين واحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.