محاصيل إستراتيجية.. تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بخصوص مشروع توشكى

كشف الدكتور أحمد يوسف، أستاذ مصادر المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء السابق، تفاصيل متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم توفير المياه الزائدة في مفيض توشكى؛ من أجل استخدامها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة الجديدة.

وأوضح أن أفضل الزراعات المستهدف زراعتها بمنطقة جنوب الوادي تتمثل في القمح والنخيل والذرة الرفيعة والخضروات والفاكهة؛ وهي المحاصيل التي تزود القيمة الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة تهدف لدعم الاقتصاد القومي.



وأكد أنه يتم رفع كفاءة الري من خلال تطوير الري الحقلي الذي يوفر 30% من مصادر المياه؛ الأمر الذي يُساعد على استخدام هذه المياه في استصلاح أراضي جديدة.