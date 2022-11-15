عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محاصيل إستراتيجية.. تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي بخصوص مشروع توشكى

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد يوسف، أستاذ مصادر المياه ورئيس مركز بحوث الصحراء السابق، تفاصيل متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم توفير المياه الزائدة في مفيض توشكى؛ من أجل استخدامها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة الجديدة.

وأوضح أن أفضل الزراعات المستهدف زراعتها بمنطقة جنوب الوادي تتمثل في القمح والنخيل والذرة الرفيعة والخضروات والفاكهة؛ وهي المحاصيل التي تزود القيمة الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة تهدف لدعم الاقتصاد القومي.


وأكد أنه يتم رفع كفاءة الري من خلال تطوير الري الحقلي الذي يوفر 30% من مصادر المياه؛ الأمر الذي يُساعد على استخدام هذه المياه في استصلاح أراضي جديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عزة مصطفي استصلاح الاراضى المحاصيل الاستراتيجية الاقتصاد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

الفيروس المخلوي في المدارس.. إجراءات حاسمة حال إنتشار العدوى| تعرف عليها

العلاقة الزوجية.. الإفتاء: لا ينبغي أن يطلب الزوج زوجته في 3 أوقات

بعد إعلانه عودته لـ سموحة.. فرج عامر: أهم أهدافي صرف جميع مكافآت اللاعبين

العفو الرئاسي: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا

ترشيحاتنا

توقيع مذكرة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بين مصر وشركة مصدر الإماراتية

أشاد بالإصلاح الاقتصادي المصري.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس البرازيل

ابقوا في الملاجئ.. بيان عاجل من زيلينسكي بعد الضربات الصاروخية الروسية

انتقامية.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي: نخشى وقوع هجمات إلكترونية روسية

وزير أوكراني: الضربة الصاروخية الروسية اليوم هي الأكبر منذ بداية الحرب

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار فى المحافظات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريجيم ومشروبات سريعة لحرق دهون الكرش للأبد

القائمة القصيرة لجائزة ورشة ستوريتل لرواية الجريمة الأدبية|صور

أوعى تتجاهلها.. 4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

رغم تشابهه مع الأنفلونزا.. لماذا الفيروس المخلوي خطير ؟

فيديو

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

فيهم الصالحون والطالحون.. حقيقة سرقة الجن للمال والذهب من المنزل|فيديوجراف

منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ