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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اليوم أمير رمسيس يحاور لبلبة.. ورنا رئيس وابنة هند رستم في «معكم» منى الشاذلي.. ومحطات بحياة إستيفان روستي بذكرى ميلاده

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

الشرير الظريف .. محطات في حياة استيفان روستي في ذكرى ميلاده

 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل إستفان روستي ، والذي برز في أدوار الشر الجميل والكوميديا حتى أصبح ألمع وأظرف أشرار السينما المصرية، فقد ترك بصماته الواضحة ولمساته المتفردة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة إستفان روستى..

ولد استفان دي روستي لأب نمساوي من البارونات، عاش في فيينا، حيث تعرف والده على أمه في روما وتزوجها، انفصلت الأم عن زوجها بناء على رغبة أهله واستقرت في مصر.

اليوم.. أمير رمسيس يحاور لبلبة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي

تقيم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ندوة للفنانة الكبيرة لبلبة اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي و يديرها المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان ، احتفاء بحصولها على جائزة إنجاز العمر في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الندوة الساعة الثالثة مساءً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويقوم المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة.

 

الجمعة.. رنا رئيس وابنة هند رستم في "معكم" منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبل، من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة cbc، الفنانة الشابة رنا رئيس وبسنت رضا ابنة النجمة الراحلة هند رستم.

تحكي رنا رئيس عن بداية دخولها الوسط الفني، رغم أن والدتها عارضت انضمامها إلى الوسط الفني. كما تكشف أن مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية كانت سببا في زيادة خبرتها الفنية.

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