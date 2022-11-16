يبدو أن الكسل عن الاستيقاظ ليس من ثمة الكثير من الأطفال في البشر فقط، لكنه أيضا يوجد في عالم الحيوان، فقد وثقت مجموعة من الصور المنتشرة فشل أنثى فيل في إفاقة صغيرها، فماذا فعلت؟.

أظهرت الصور التي حازت على إعجاب ملايين أن أثني الفيل فشلت في إفاقة صغيرها بعدما اقتربت منه ثم أشارت إلى العاميلن في رعايتها حتى أتوا هم وأفاقوا صغيرها بنفسهم والذي بدا غارقا في النوم بشدة.

أسطورة كسل..أنثى فيل تفشل في إفاقة صغيرها مثل البشر..ماذا فعلت؟

أسطورة كسل..أنثى فيل تفشل في إفاقة صغيرها مثل البشر..ماذا فعلت؟

أسطورة كسل..أنثى فيل تفشل في إفاقة صغيرها مثل البشر..ماذا فعلت؟

أسطورة كسل..أنثى فيل تفشل في إفاقة صغيرها مثل البشر..ماذا فعلت؟

أسطورة كسل..أنثى فيل تفشل في إفاقة صغيرها مثل البشر..ماذا فعلت؟

فيل «يدغدغ» مراسلا كينيا



وثق مقطع فيديو متداول لحظة عاطفية بين مراسل تلفزيوني وفيل، فبينما كان المراسل يتحدث عن تبرعات لإنقاذ الحياة البرية، واقفًا وسط الأفيال، قرر فيل منهم أن يمطره بالحب والمودة.

شاركت منظمة Sheldrick Wildlife Trust ومقرها كينيا، والتي تعمل من أجل "إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق سراح الأفيال اليتيمة"، مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على إنستجرام.



في الفيديو يقوم أحد الأفيال بدغدغة الصحفي في أذنه بينما كان يقدم تقريرًا على قناة KBC وأمطره بالقبلات.

في غضون ذلك، حاول الصحفي ألفين باترسون كاوندا الحفاظ على استقامة وجهه والحفاظ على احترافيته طوال الوقت.

ورغم ذلك، انفجر ضاحكًا بعد أن استخدم الفيل جذعه لتقبيله على وجهه، والطاقم ينضمون إليه في الضحك.