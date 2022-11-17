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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انكماش اقتصاد روسيا 4% في الربع الثالث من العام الجاري

صدى البلد

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الثالث من العام الجاري، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في الفترة من يوليو تموز وحتى سبتمبر ، مقارنة بالانكماش بنسبة 4.1% في الربع السابق له.

ويتزامن مع انكماش الاقتصاد تطبيق عقوبات غربية على موسكو بفعل حربها مع أوكرانيا.

كما تستعد دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي بداية من الشهر المقبل.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% هذا العام، فيما يتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 3.5%، قبل أن يستأنف الاقتصاد نموه في 2023.

البنك المركزي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا الاقتصاد الروسي النفط

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