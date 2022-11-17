عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تماشيا مع احتضان مصر لقمة المناخ COP27

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس|شاهد

تماشيا مع احتضان
تماشيا مع احتضان مصر لقمة المناخ COP27 تعليم بورسعيد ينظم س

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم 120 متسابقا ومتسابقة في بطولة المدارس للدراجات للمرحلة الاعدادية والثانوية.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وقد انطلق السباق من أمام المعسكر الدولي للكشافة  بحى المناخ فى بورسعيد عقب أداء جميع الطلاب المشاركين والمشرفين والمنظمين والحضور تحية العلم مرورا بشارع عاطف السادات وصولا إلى مسجد السلام ثم العودة إلى نقطة الإنطلاق لختام السباق.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن السباق أقيم وسط تأمين قوي من شرطة المرور والدفاع المدني بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد موجهة الشكر والتقدير لمساعد وزير الداخلية اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد على الجهد المبذول لتأمين السباق.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن السباق من تنظيم توجيه عام التربية الرياضية وشارك فيه 120 طالبا وطالبة يمثلون 35 مدرسة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية العامة بالتعليم الرسمي والخاص فى بورسعيد بمعاونة 15 مشرفا و10 موجهين تربية رياضية بالإضافة إلى فريق طبي للاسعافات الأولية.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن سباق الدراجات هو رسالة للجميع للحفاظ على البيئة وذلك تماشيا مع احتضان مصر لقمة المناخ COP27  بمدينة شرم الشيخ وأيضا حث الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

الغضبان يناقش استعدادات المحافظة لاستقبال البواخر السياحية بميناء بورسعيد

إخلاء مركز شباب الاستاد لإنشاء ملعب نادي المصري في بورسعيد

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن رياضة ركوب الدراجات هى البديل الأمثل لوسائل النقل التقليدية مثل السيارات التي تضر بالبيئة لما تطلقه من عوادم ضارة تسهم بشكل كبير في تلوث الغلاف الجوي.
 

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس
بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد وزارة التربية والتعليم محافظة بورسعيد الثانوية العامة شرم الشيخ التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة احتجاز ​​فتاة داخل شقة مهجورة بالاسكندرية

مليش غيرك يا أمي.. عنبة يكشف تعرض والدته لوعكة صحية

استدعاء وشجب.. أول إجراء تصعيدي من الحكومة الليبية المنتهية ولايتها ضد اليونان

وزير الخارجية اليوناني يكشف سبب عدم النزول من طائرته في طرابلس الليبية

روسيا تعلن بدأ المحادثات مع واشنطن بشأن معاهدة ستارت يوم 29 بالقاهرة

بعد قرار الحكومة.. الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة حجب الأرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

رقم صادم.. سعر فستان إلهام شاهين المثير للجدل| شاهد

ليلة الحسم في دبي.. صلاح ينافس بنزيما وهالاند على جائزة جلوب سوكر

فيديو

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

أمطار وغيوم .. تحذيرات جديدة من حالة الطقس

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ