رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس|شاهد

تماشيا مع احتضان مصر لقمة المناخ COP27

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم 120 متسابقا ومتسابقة في بطولة المدارس للدراجات للمرحلة الاعدادية والثانوية.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وقد انطلق السباق من أمام المعسكر الدولي للكشافة بحى المناخ فى بورسعيد عقب أداء جميع الطلاب المشاركين والمشرفين والمنظمين والحضور تحية العلم مرورا بشارع عاطف السادات وصولا إلى مسجد السلام ثم العودة إلى نقطة الإنطلاق لختام السباق.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن السباق أقيم وسط تأمين قوي من شرطة المرور والدفاع المدني بالتعاون مع مديرية أمن بورسعيد موجهة الشكر والتقدير لمساعد وزير الداخلية اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد على الجهد المبذول لتأمين السباق.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن السباق من تنظيم توجيه عام التربية الرياضية وشارك فيه 120 طالبا وطالبة يمثلون 35 مدرسة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية العامة بالتعليم الرسمي والخاص فى بورسعيد بمعاونة 15 مشرفا و10 موجهين تربية رياضية بالإضافة إلى فريق طبي للاسعافات الأولية.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن سباق الدراجات هو رسالة للجميع للحفاظ على البيئة وذلك تماشيا مع احتضان مصر لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ وأيضا حث الطلاب على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

رسالة للحفاظ على البيئة.. «تعليم بورسعيد» تنظم سباق دراجات في بطولة المدارس

ولفتت الدكتورة هالة عبد السلام إلى أن رياضة ركوب الدراجات هى البديل الأمثل لوسائل النقل التقليدية مثل السيارات التي تضر بالبيئة لما تطلقه من عوادم ضارة تسهم بشكل كبير في تلوث الغلاف الجوي.

