أخبار الفن.. تفاصيل ندوة مخرجة "السباحتان" في مهرجان القاهرة.. وكاملة أبو ذكري: مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح بمثابة نصفي الثاني

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أقيمت اليوم ندوة تكريم المخرجة كاملة أبو ذكري، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز بحفل الافتتاح.

وتحدثت كاملة أبو ذكري، عن نانسي عبد الفتاح مديرة التصوير، قائلة “هي نصفي الثاني، وموهوبة في أعمالها، ولديها إحساس باتجاه العمل الفني من بدايته حتي النهاية، ولا أتخيل أحدا غيرها في أعمالي”.

يحاور الناقد الكبير طارق الشناوي، المخرجة كاملة أبو ذكري على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم ضمن فعاليات اليوم الرابع .

أقيمت اليوم، ندوة فيلم السباحتان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 بحضور مخرجة العمل سالي الحسيني، وقام يإدارة الندوة الإعلامي شريف نور الدين.

دخل الفنان العالمي دانيال كريج في نزاع قضائي مع جيرانه ، وذلك بحسب عدد من المواقع العالمية .

وتعود الازمة بسبب رغبه دانيال كريج وزوجته في الاحتفاظ بالشجرة الموجودة في منزله ، والتي تتميز بالضخامة الشديدة ، الا ان جيرانه قاموا باللجوء الي الجهات المختصه لنزع الشجرة لانها تضر بمنازلهم يحسب ما اقوالهم .

دانيال كريج هو ممثل إنجليزي ولد بـ(تشيستر) بإنجلترا. والده هو (تيموثي جون روتون كريج) صاحب عدة أراض تجارية مبني عليها عدة حانات بمدينتيّ (فرودشام)و(ويلينجتون) وضابط تجاري بالبحرية التجارية سابقًا، ووالدته (كارول أوليفيا) مُعلِّمة للفنون، وكلا والديه من أصل ويلزي.