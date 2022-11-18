حبس 13 عاطلا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 13 عاطلا 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.



وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 قطع سلاح ناري وابيض خلال حملة امنية قامت بها الأجهزة الأمنية على جميع دوائر الأقسام والمراكز بمحافظة القليوبية كما تم ضبط 13 عاطل بحوزتهم كميات من المخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.



تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد قيام حملة امنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.



واسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 شخص كما تم ضبط 9 قطع سلاح نارى وابيض وتنفيذ 2538 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.