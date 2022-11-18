السبب وكلاء اللاعبين.. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع صفقات يناير

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يتحرك بشكل رسمي بعد نحو صفقات يناير، المقرر إبرامها في الميركاتو الشتوي.

وقال القيعي، عبر قناة الأهلي، إن هناك من يتعمد رفع طموحات جماهير الأهلي نحو أسماء بعض اللاعبين، وهو أمر غير حقيقي، مثلما كان يحدث أثناء اختيار المدير الفني في وقت سابق.

الأهلي لم يتفاوض مع أحد

وانتقد القيعي تعمد البعض الزج ببعض الأسماء الكبيرة التي لم يفاوضها الأهلي، موضحًا أنها باتت قريبة من الانتقال للأندية الأوروبية، وهو ما قد يصيب الجماهير بالطاقة السلبية في النهاية عندما لا يتم انتقالها للفريق الأحمر.

وأكد أن الأهلي لم يوقع مع أي لاعب ممن يتم طرح أسمائهم في الإعلام الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك بعض الملفات منها ملف كرة القدم كانت تنتظر عودة محمود الخطيب رئيس النادي، من رحلته العلاجية الذي عاد للقاهرة قبل يومين.

وأضاف: "جزء كبير من الترويج لبعض الأسماء التي ارتبطت بالأهلي سببها وكلاء اللاعبين.. هم من يتحكمون في الصورة الذهنية عن كرة القدم في مصر وهم من يتسببون في نجومية بعض اللاعبين أو التقليل من البعض الآخر".

