حنان ترك توجه رسالة للجمهور عبر تويتر.. شاهد

وجهت الفنانة حنان ترك رسالة لجمهورها فى تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت حنان ترك: "أسأل الله لي ولكم : بركة في العمر ، وسعة في الرزق ، وراحة للبال ، ومغفرة للذنوب ، وسترا للعيوب ، وصلاحا للنية والذرية ، وحسنا للخاتمة ، جمعة طيبة مباركة عليكم"

أحدث أعمال الفنانة حنان ترك الدرامية مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.

أنجح أعمال حنان ترك



ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة الفنان القدير نور الشريف، وأفلام المخرج الكبير يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام الفنان الكبير محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع الفنانة زينة والفنانة منه شلبي.