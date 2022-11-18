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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه المنيا:تدريب منسقي الأنشطة بعدد 150 مدرسة ابتدائية ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم

دورة تدريبية
دورة تدريبية

 

صرح المهندس رجب السعيد جبر  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والذي يستهدف ١٥٠ مدرسة بعدد ٥ مراكز وتتضمن (المنيا وابوقرقاص وسمالوط ومطاي وبني مزار)، ويهدف التدريب إلي رفع الوعي البيئي والمائي والصحى والتغيرات المناخية لدي تلاميذ المدارس الإبتدائية على مدار العام الدراسي الحالي.

وأشار السعيد، أنه قد تم عقد إجتماع لمديري المدارس المشاركة بالمشروع، وذلك للتعريف بأهداف وآليات تنفيذه، كما تم تنفيذ تدريب لعدد ٣٠٠ أخصائي  لمنسقي الأنشطة، وذلك لوضع الخطة التنفيذية للمشروع بالمدارس المختارة.

وأوضح، أن التدريب تضمن عدد ٦ رسائل توعوية تتمثل في ترشيد إستهلاك مياه الشرب - الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي- التغذية الصحية السليمة - النظافة العامة - النظافة الشخصية - التغيرات المناخية، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وأضاف، أن التدريب يهدف إلي رفع كفاءة وقدرات ووعي المنسقين ليكونوا سفراء للتوعية داخل مدارسهم عن طريق تفعيل وتنفيذ الأنشطة مع التلاميذ، وذلك من خلال محاور عدة منها (إستخدام سيارة التوعية المجهزة للمرور علي المدارس _ تفعيل دور الإذاعة المدرسية في طابور الصباح _ تنفيذ ندوات توعيه داخل الفصول _ تنفيذ ورش رسم وتلوين عن السلوكيات الإيجابية والسلبية _ تنفيذ الأنشطة التفاعلية، علاوة على المعسكرات التي تقيمها المدرسة متمثلة في الحفاظ على دورات المياه والنظافة العامة للمدرسة وغرس الأشجار .

 

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مياة الشرب مديرية التربية والتعليم الصرف الصحى مياه المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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