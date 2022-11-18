بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن ينظم سلسلة من معارض اليوم الواحد بالإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، سلسلة من معارض اليوم الواحد في عدد من الأقسام تحت عنوان "معرض الأسرة المصرية" لبيع جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، كمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والأسر الأكثر إحتياجاً بمنطقة العامرية أول، وذلك تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالإسكندرية، والنائب سعداوى راغب ضيف الله، والنائب حسين رجب حسين العقارى، أعضاء مجلس النواب.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن المعرض يضم جميع الأدوات المنزلية والمفروشات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، حيث تصل نسبة الخصم فيها إلى 50% تقريبًا وذلك بمشاركة نحو 50 تاجر، انطلاقا من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير مستلزمات المواطنين بأسعار رخيصة.



وأضاف ضيف الله أن المعرض سيتم تعميمه على باقي الأقسام وافتتاح العديد المعارض في مختلف أنحاء المحافظة لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين كأحد أولويات الحزب، من أجل القضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وانطلقت أولى المعارض بالعامرية أول، يتبعها عدد من المعارض في باقي أقسام المحافضة، وتضم المعارض مجموعة من المنتجات، من بينها الأدوات المنزلية، والمفارش، والسجاد، والملابس، والأحذية، والستائر.

وقد شهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

جاء ذلك تحت إشراف العمدة منصور حموده علواني، أمين قسم العامرية أول، ومحمد منيسي أمين التنظيم، وسحر عبدالسميع أمينة المرأة، ومسعود سعد الشرقاوى أمين تنمية الموارد ومحمد عبدالفتاح أمين الإعلام.

يأتي هذا في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتنظيم الفعاليات لتوفير احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، وذلك وفقًا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.