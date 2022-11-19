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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن 6 مناطق بالقليوبية .. اعرف الأسباب والتفاصيل

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم السبت عن 6 مناطق بمركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة.

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وقالت شركة كهرباء القليوبية انه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى الحصة على الخط الرئيسى والمناطق المتأثرة بالفصل هى ( قرية الحصة - عزب الحصة -السفاينا شرق -مول العابد ).


كما سيتم فصل الكهرباء أيضآ من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال على مغذى اكياد دجوى وذلك لإجراء صيانة طارئة والقرى المتأثرة بالفصل هى (اكياد دجوى -جزء من طنط الجزيرة ).
وناشدت شركة كهرباء القليوبية أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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