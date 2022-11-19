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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول قرار من الجيش العراقي بعد هجوم داعش الإرهابي في كركوك

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أصدر قائد عمليات كركوك قرارا بتوقيف آمر وضابط استخبارات فوج بالجيش العراقي على خلفية عملية ارهابية شهدتها أطراف منطقة جيمن بكركوك، وأدت الى استشهاد 4 جنود وسرقة أجهزة النداء وأسلحتهم.

كان مصدر أمني في العراق أفاد ، اليوم السبت، بمقتل أربعة عناصر من الجيش العراقي إثر هجوم لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش أقدمت فجر اليوم على شن عملية ضد الجيش العراقي ضمن قضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضاف ان "العلية الإرهابية أسفرت عن مقتل أربعة جنود من الجيش العراقي"، لافتا الى أن "عناصر داعش الارهابية أقدمت على سرقة اجهزة النداء وهواتف الجنود واسلحتهم".


وأشار المصدر الى ان "قائد عمليات المقر توجه الى مكان الحادث وقاد عملية عسكرية تفتيشية بحثا عن العناصر الإرهابية".
 

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