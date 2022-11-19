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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها بفستان جذاب

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، متابعيها صورة جديدة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "لاميتا فرنجية" بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان منقوش، وتركت شعرها للخلف بطريقة مميزة، واعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات.


 


وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
 

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 
وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.


تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١١١٩_١٦٥٨٤٣
الفنانة اللبنانية بإطلالة انثوية فستان منقوش تستعرض انوثتها أعمال لاميتا فرنجية

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