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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطف فتاة وتزوجها عرفيا بالقليوبية .. شاب يواجه المشدد 10 سنوات

الخطف
الخطف

شهدت إحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة قيام فتاه تبلغ من العمر 15 عامًا بتركها منزلها بحجة الذهاب للدرس وبعد تغيبها تمكن اهليتها من العثور عليها وتبين انها متزوجة عرفيا من شاب تربطه بها علاقة عاطفية، فعلي الفور حرر والدها محضر اختطاف ضده وتم ضبطه واحالتة لمحكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السابعة و التى اجلت القضية لجلسة الثلاثاء المقبل.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من مركز شرطة طوخ، مفاده ورود بلاغ من والد فتاه بالصف الأول الثانوى "15" عاماً، يتهم فيه شاب باختطاف ابنته واحتجازها عنوة عنها.

وبالفحص والتحري، تبين أن الفتاه تركت منزلها بحجة ذهابها للدرس، وقامت بالزواج عرفيا من تلك الشاب "المشكو في حقه" لوجود علاقة عاطفية بينهما.

وكشفت الفتاه من خلال التحقيقات، انها تعرف ذلك الشاب وبينهما علاقة حب وأنها لا تريد ايذائه وان والدها هو سبب فى تحرير تلك المحضر، واحيلا المتهم للجهات المعنية بالتحقيق والتى أحالته لمحكمة الجنايات التى اجلت انظر القضية ليوم 22 من الشهر الجاري.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الخطف فى قانون العقوبات.

عقوبة الخطف

وتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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