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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلو بالكوا من عيالكو| طفلان يفقدان حياتهما بسبب قنبلة داخل كل منزل.. تفاصيل

الانفجار
الانفجار

تمثل البيوت دائما مصدرا مهما للراحة والأمان لكل أفراد الأسرة، ففيها يأمن كل شخص من افراد العائلة على نفسه من أى مخاطر قد تطوله في الخارج، ولكن هل تخيلت قبل قرائتك لهذه السطور أن تكون هذه المنازل التى اعتدنا على العيش فيها بآمان تحتوى على أكبر مصادر الخطر على حياتنا وحياة أبنائنا، هل كنت تتوقع ان تحتوى على قنبلة موقوته قد تعرض حياة الاسرة بأكملها للخطر ليتحول الآمان إلى فزع كبير.

 

 هذا بالضبط ما حدث في هذا الحادث الذى جرت تفاصيلة في محافظة المنيا، حينما فقدت الأسرة أثنين من أبنائها بعد أن تفجرت الشقة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، التى غالبا ما تتواجد في أغلب المنازل، لتتحول حياة هذه الأسرة إلى مشاهد مأساوية، بعدما لم ينجح المنزل في وظيفته الأساسية بتوفير الآمان لأصحاية، ليواري الثري جثماين طفلين من أبناء هذه الأسرة التعيسة. 

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تفاصيل الواقعة

لقى شخصان مصرعهما إثر نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز مغاغة في شمال محافظة المنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى مركز مغاغة، في شمال المحافظة، ووجود وفيات. 

أسطوانة البوتاجاز تودي بحياة الطفلين

انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين إصابة كلاً من: محمد. ح ، 10 أعوام وصفاء. ح 9 أعوام، بحروق متنوعة، مما أدى لوفاتهما، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة.

 

وأفادت التحريات الأولية لفريق المباحث الجنائية، أن سبب اندلاع الحريق هو حدوث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز داخل المنزل، مما تسبب في إصابة الطفلين ووفاتهما متأثرين بحروق متنوعه، وإتلاف محتويات المنزل، وقد انتقل المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة ومعرفة الظروف والملابسات، وتحرر محضراً بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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