عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيخوضوا في شرفي فقتلت بنتهم | إحالة أوراق ربة منزل بالمنيا للمفتي

المستشار سليمان عطا
المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس محكمة الجنايات

أحالت محكمة جنايات المنيا أوراق ربة منزل قتلت طفله عمرها 5 سنوات في مركز مطاي عمدا مع سبق الإصرار والترصد إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامها شنقا.

صدر قرار الإحالة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين شعبان مغربى محمد وسامح أحمد حسين وتامر مجدى فريد بحضور محمود رياض وكيل النيابة العامة وأمانة سر نبيل بشرى.

محافظ المنيا يتابع الأعمال المنتهية بكوبري الكفور بمركز مطاي تمهيدا لتشغيله قريبا

مياه المنيا:تدريب منسقي الأنشطة بعدد 150 مدرسة ابتدائية ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم

تضمن حكم المحكمة حضوريا وبإجماع أراء أعضائها إحالة أوراق المتهمة منار .ب.ع إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام شنقا وتحديد الدور الثالث من شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 9611 لسنة 2021 جنايات مطاي والمقيدة برقم 1086 لسنة 2021 کلي شمال المنيا، والتى أحالها المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا لمحكمة الجنايات إلي قيام المتهمة "منار.ب.ع" فى يوم 16 يوليو  من العام الماضي بقتل المجني عليها الطفلة ضحي. ا 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتلها نكاية بذويها إثر مظنه نيلهم من سمعتها ولخلافات مالية فتقفت أثرها من شرفة مسكنها وتحينت فرصة وجودها وحيدة أمام مسكنها وما إن ظفرت بها حتى استدرجتها لداخله وقبضت علي كلتي يديها من خلفها وكممت فاهها كاتمه أنفاسها وإنهالت عليها بضربات قاسيات بالرأس وأجزاء متفرقة من جسدها ومضت في تعديها محدثه إصاباتها والتي أودت بحياتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من منـي. ع تاجرة فاكهه وخضروات وابنها عبـد الرحمن بتغيب نجلتها ضحى 5 سنوات أثناء لهوها فى الشارع فى ظروف غامضة ولم يتهموا أحد في غيابها.

حيث قررت أن زوجها كان يملك سيارة ربع نقل ويعمل فى تجارة الخضروات والفاكهة وتوزيعها على التجار وتوفى منذ 15يوما ولديها 8 أبناء أكبرهم خالد 19 عاما وأصغرهم الطفلة  المتغيبة.

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائى إلى مسرح الواقعة وتم تفريغ  وفحص كاميرات المراقبة وسؤال الجيران والإستعلام عن الطفلة المتغيبة وبعد مرور عدة أيام على اختفائها وأثناء لهو أصدقاء المجنى عليها بالقرب من منزل المتهمة اشتموا رائحة كريهة فأبلغوا أسرهم، وتم العثور على جثة الطفلة المتغيبة داخل حفرة بدورة المياه.

وأفادت التحريات قيام المتهمة إثر ظنها بخوض ذوي المجني عليها في سمعتها بتقفي أثر الأخيرة من شرفة مسكنها عاقدة العزم على قتلها مترصده لحظة مجيئها بمفردها أمام المسكن وما أن سنحت لها الفرصة حتي استدرجتها لداخله، وأنهالت عليها ضربا حتى فاضت روحها، ثم ألقت جثمانها بحفرة بالمنزل، وبذلت وسعها لإخفاء رائحة تفعن الجثمان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

13 جنيها زيادة في سعر الذهب على أساس أسبوعي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع الأعمال المنتهية بكوبري الكفور بمركز مطاي تمهيدا لتشغيله قريبا

ترشيحاتنا

شاهد| صراع رونالدو وميسي يتحول للشطرنج قبل انطلاق كأس العالم

تصرّف جماعي من أولياء أمور بسبب الثانوية العامة | خبير يكشف

اتحاد السلة: تغريم الأهلي والزمالك ومنع الجماهير 3 شهور والتحقيق مع مدرب الأحمر

مسئول أوكراني يتوقع موعد نهاية الحرب الروسية

فاقت توقعاتهم | محظورات وإمكانيات قطر في المونديال ترد على انتقادات الغرب

غزل المحلة يهزم أسوان بركلات الترجيح ويتأهل لـ دور الـ16 في كأس الرابطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ