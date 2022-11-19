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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة جدة سعد لمجرد.. ونجوم الفن يواسونه

سعد لمجرد
سعد لمجرد

أعلن الفنان سعد لمجرد، وفاة جدته لوالده، الفنان البشير عبدو.

وكتب سعد لمجرد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "جدتي في ذمة الله، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه”.

ونشر "لمجرد"، صورة له، تجمعه بجدته الراحلة، حينما كان طفلا، وذلك على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وفاة جدة سعد لمجرد

وفي سياق متصل، أعلن “البشير عبدو”، والد الفنان سعد لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام، خبر وفاة والدته.

ورثى البشير عبدو، والدته، حيث نشر صورة لها، وأرفقها برسالة يودعها بها.

وكتب البشير عبدو،”والدتي الحبيبة في ذمة الله، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة، واجعلها يا رب من أهل الجنة".

ووجه والد الفنان سعد لمجرد، طلبا لمتابعيه بعد وفاة والدته، حيث كتب: "دعواتكم لنا أحبائي بالصبر على فراقها".

وقدم العديد من المشاهير والفنانين وكذا أصدقاء الفنانين البشير عبدو، وابنه سعد لمجرد، التعازي لهما في التعليقات عبر حسابيهما.

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