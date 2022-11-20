ضبط 20 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة 20 متهمًا لعدد 11منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7563 حكم قضائي متنوع، وضبط 10 قطع أسلحة نارية وبيضاء.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.