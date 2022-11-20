استكمالاً لحملة ستر ودفا.. وفد بيت الزكاة والصدقات يزور شمال سيناء

قام وفد من بيت الزكاة والصدقات بزيارة محافظة شمال سيناء ومعهم قافلة مساعدات غذائية وألحفة وجواكت لتوزيعها على غير القادرين من مستحقي الزكاة والصدقات في شمال سيناء وأهالي قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها وعدد من أهالي مدينة الشيخ زويد.

حملة ستر ودفا

ويأتي ذلك إطار حملة ستر ودفا التي بدأها بيت الزكاة والصدقات قبل عدة أسابيع من محافظة بورسعيد ويتم استكمالها في كل محافظات الجمهورية لتوزيع ٣٠ ألف كرتونة غذائية و٣٠ ألف لحاف و٣٠ ألف جاكت للأطفال تزامنا مع بدء فصل الشتاء

وتستهدف الحملة التي وجه بتسييرها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والمشرف على بيت الزكاة والصدقات توزيع هذه المساعدات على المستحقين وغير القادرين في كافة محافظات الجمهورية.

واستقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قيادات بيت الزكاة والصدقات اللذين كانوا بصحبة القافلة وثمن المحافظ الدور المجتمعي الذي يقوم بيت الزكاة والصدقات في دعم ومساعدة الفقراء وغير القادرين بالمحافظة.

كما وجه المحافظ الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوجيه قوافل دعوية لنشر الوعي الديني وصحيح الدين الإسلامي وقيام بيت الزكاة والصدقات المصري برفع كفاءة المنازل التي أضيرت بقرية الخروبة، بجانب حفر آبار المياه بالقرى العائدة، وتوفير مستلزمات الزراعة.