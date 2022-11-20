عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائى جديد بشأن فصل عبدالله رشدي من الأزهر

الشيخ عبد الله رشدي
الشيخ عبد الله رشدي

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل القضية رقم 72548 لسنة 76 قضائية، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، لجلسة ٤ ديسمبر، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها.

«الفتوى والتشريع» تُكلف محافظة الإسكندرية وبنك ناصر بحل نزاع «إيجار مدرسة كليوباترا الإعدادية»

تأجيل نظر دعوى اعتبار ضحايا كورونا من الأطباء «شهداء»


وطالبت الدعوى كذلك بشطب قيد  الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر  ،وتطالب  المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

تعيينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة

الإدارية العليا ترفض إعطاء طالبة درجات إضافية بالثانوية العامة بعد إعادة التصحيح

 

جاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر،  وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها.

واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على إنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.

وإى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.

وقالت الدعوى التى تطالب عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر إن المنع والحظر مستمر حتى الان، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام.

وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة

وتقدم سامح ببلاغ استند إلى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي، عن ممارسة الخطابة في الساحات الإلكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الأوقاف، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.

عبدالله رشدي الشيخ عبدالله رشدي مجلس الدولة الأوقاف المفوضين هيئة المفوضين عبد الله رشدي الشيخ عبد الله رشدي المجلس الأعلى للاعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

غانم المفتاح يفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم بحضور مورجان فريمان "فيديو"

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 في جميع المحافظات .. اعرف جدولك الان

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

التريلا عجنت الأتوبيس.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 42 في حادث تصادم بالبحر الأحمر

موضوعات متعلقة

«الفتوى والتشريع» تُكلف محافظة الإسكندرية وبنك ناصر بحل نزاع «إيجار مدرسة كليوباترا الإعدادية»

تأجيل نظر دعوى اعتبار ضحايا كورونا من الأطباء «شهداء»

تعيينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة

الإدارية العليا ترفض إعطاء طالبة درجات إضافية بالثانوية العامة بعد إعادة التصحيح

بدون لوحات معدنية .. مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح

غدا.. النطق بالحكم على 23 متهمًا في خلية السلام

إهانة الرجل المصرى .. محاكمة هبة قطب بسبب تصريحاتها

محاكمة 11 متهما بـ"خلية داعش بولاق"

ترشيحاتنا

شاهد.. السيسي يلتقي أردوغان خلال افتتاح كأس العالم بـ قطر

تواجد الرئيس السيسي.. شاهد| أبرز لقطات حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2022

أبرز مشاهد افتتاح كأس العالم 2022.. فيديو

بعد هدوء 6 أشهر..الصين تسجّل أول وفاة بفيروس كورونا

تأجيل دعوى عزل عبدالله رشدي وحظر صفحاته

200 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن مستريح البيتكوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

احذر.. هذه الأطعمة تصبح خطيرة عند وضعها في الفريزر

نشرة المرأة والصحة.. صيدلانية تحذر من جوزة الطيب: نفس تأثير الحشيش.. وجمال شعبان يكشف أعراض الفيروس المخلوي

درع السماء.. تنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى بمشاركة 4 دول

فيديو

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري يفاجئ منتخبات كأس العالم

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ