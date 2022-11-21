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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للأجور: الحد الأدنى ارتفع خلال الفترة الماضية بنسبة 150%

صدى البلد

قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور ارتفع خلال الفترة الماضية منذ 2014 بنسبة 150%، متابعا: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان 625 جنيه فقط.

 

وأضاف "مجدي البدوي" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، الحد الأدنى في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية أصبح 2400 جنيه، مشددا على أن الحد الأدنى شهد نقلة كبيرة وواضحة.

 

واسترسل: نسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، بحلول يناير المقبل، منوها بأن نرغب في استقرار الأوضاع في القطاع الخاص تمهيدا لتطبيق الحد الأدنى.

 

وأوضح أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بمثابة استقرار مجتمعي، مناشدا أصحاب الأعمال بتطبيقه، ومراعاه العمال.
 

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