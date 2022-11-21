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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كأس العالم قطر 2022.. شيري تقدم خدمات التنقل المجانية للجماهير

بطولة كأس العالم FIFA
بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

أعلنت شركة شيري العالمية للسيارات عن إتاحة فرصة الحصول على خدمة التنقل المجانية لجماهير مونديال كأس العالم في قطر 2022   وذلك عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مع إمكانية الحجز بنقرة واحدة لخدمة التنقل المجانية .

 

وأوضحت شركة شيرى العالمية فى بيان لها ، أن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في تخفيف حدة الأزمات المرورية خلال فترة كأس العالم في قطر حيث من المتوقع تواجد الملايين من الحشود والجماهير لحضور مباريات كأس العالم،  وتؤكد هذه الفكرة على حرص شيري اتاحة الفرصة لمحبي علامتها التجارية خوض تجربة التنقل بكل سهولة ورفاهية كما ستتيح للركاب التعرف على مزايا سيارات شيري الرائعة .

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واضافت الشركة فى بيانها ، ان عملاء شيري الذين يتقدمون للحصول على هذه الخدمة ، يحتاجون فقط إلى تقديم الهوية الشخصية ومعلومات السفر ذات الصلة إلى المنصات الرسمية. وعند المراجعة، سيحصل المتقدمين بالطلبات على معلومات حول مواعيد رحلات التنقل، والتي يمكن وصفها بأنها لحظات حماسية ومريحة في وقت واحد أنك من عملاء شيري.

 

تشهد الرحلات الجوية المتجهة إلى قطر ارتفاعاً بـ 10 أضعاف خلال فترة كأس العالم، بينما زادت حجوزات الرحلات المباشرة إلى الدوحة من المكسيك والأرجنتين وإسبانيا وأماكن أخرى إلى 79 ضعفاً. وتوقعت المؤسسات المعنية قدوم ما يزيد عن 1.2 مليون سائح ومشجع إلى قطر خلال كأس العالم هذا العام. 

 

جدير بالكر ان بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ تقام في الفترة من ٢٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر على ارضاي دولة  قطر، وهى تعتبر النسخة الثانية والعشرون من المسابقة .

شيري عملاء شيري

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