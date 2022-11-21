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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية تشدد على مراعاة الدقة أثناء تصحيح الامتحانات حفاظا على حقوق الطلاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكدت  سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الاستعدادات للامتحانات إلى جانب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية فى كل المراحل التعليمية وأن تكون الأسئلة فى مستوى الطالب وواضحة.

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كما وجهت مدير تعليم القليوبية بضرورة مراعاة الدقة أثناء التصحيح حفاظا على حقوق الطلاب ، كما نبهت إلى ضرورة التأكيد على الموجه الأول بمتابعة المعلمين والإشراف عليهم من خلال دفتر التحضير والإشراف داخل الفصل، مشددة على عمل سجل ودفتر مخصص ومنفصل للحضور والانصراف للمعلمين بالحصة.


جاء ذلك خلال اجتماع مدير مديرية التربية والتعليم مع موجهى عموم المواد الأساسية بالمديرية، بحضور إبراهيم الصغير المدير العام للتعليم العام بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، لمناقشة بعض الموضوعات التعليمية الهامة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وناقش الاجتماع أهم المستجدات فى الفترة القادمة من بينها ضرورة تفعيل وحدات التدريب بالمدارس والاهتمام بتفعيل التدريبات الخاصة بالمعلمين فى المدارس لتطوير الأداء الوظيفي للمعلمين مما ينعكس أثره على أبنائنا الطلاب.

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