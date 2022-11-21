معرض لتوزيع الملابس الجديدة في قرى مركز الشهداء بالمنوفية

صرحت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بأنه تم تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرى مركز الشهداء وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية وبالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، ليستفاد به الاسر الأكثر احتياجًا والاولى بالرعاية بقرى ابوكلس وابشادى ودناصور والطاميه ودنشواي بمركز الشهداء.

وحضر المعرض كلًا من المهندس طارق ابو حطب، رئيس مجلس مدينة الشهداء، وسعدية السيد، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بالشهداء، ومحمد شوقي رئيس الوحده المحليه بدنشواى، وقيادات جمعية الأورمان.

وأوضح أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

واكد دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

واشار إلى أنه يتم التوزيع بالمجان علي حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة أمام فوزى وكيل المديرية.