أمجد الوكيل: تكريم اسم سميرة موسى غدا فى العيد النووى الثاني

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن غدا سيتم الاحتفال بالعيد النووى ثانى ، والذى يهدف إلى تنمية الوعي الجماهيري للدور الذي تسهم به الطاقة النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وكذا تحقيق القبول المجتمعي لمشروع الضبعة النووي.

وكشف الوكيل ، فى تصريح خاص لصدى البلد ، أن الاحتفال سيشمل فقرات فلكلورية تعبر عن تلاحم كل فئات الشعب المصري خلف المشرع ، فضلا عن اسكتش مسرحي واوبريت غنائي عن الطاقة النووية وفيلم وثائقي يعبر عن الإنجازات الخاصة بالدولة المصرية، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذي يعبر عن نقل الدولة المصرية إلى أفاق ومستقبل واعد لمصرنا الحبيبة من خلال المشاريع العملاقة والتي تعبر أيضاً عن ميلاد مشروع عملاق تم تأجيله لعقود طويلة لولا القرار الحاسم والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية ، وهو مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، مضيفا أن هناك أيضاً جزء خاص بالتكريمات وهذا العام سيتم تكريم اسم العالمة سميرة موسى ، كما سبق وكرمنا اسم العالم مصطفى مشرفة فى احتفالية العيد الأول.



وتابع الوكيل ، أن الاحتفالبة برعاية رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وسيحضر هذه الاحتفالية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ مطروح ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، وكبار المسئولين بقطاع الطاقة النووية وقطاع الكهرباء والعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شهد و إليكسى ليخاتشوف ـ المدير العام لمؤسسة روزآتوم الحكومية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وسفير روسيا الاتحادية بجمهورية مصر العربية ، والدكتور سامى شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية احتفالية وضع الصبة الخرسانية للوحدة الثانية لمفاعل الضبعة .



وقال الوزير، خلال الاحتفالية أن مصر أولت اهتماماً خاصاً بإحياء المشروع النووي المصري حيث تعد مصر من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة وهما توفير الكهرباء وتوفير المياه وقد شرعت مصر منذ الستينات بالدخول إلى مجال الطاقة النووية.

وأضاف أن المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي.

وأكد أنه تم إنجاز خطوات عظيمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ ٣١ اكتوبر ٢٠٢٢ من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.