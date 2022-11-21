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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل يونيسيف في مصر: منتجات السيدات بجناح "القومي للمرأة" دليل على قدراتها

صدى البلد

أعرب جيرمي هوبكنز ، ممثل يونيسيف فى مصر ، عن سعادته بزيارته جناح المجلس القومى للمرأة في المنطقة الخضراء Green Zone، والذى جاء ضمن فعاليات مؤتمر  المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وقال ممثل يونيسيف فى مصر : إنه لمن دواعي سروري أن أتجول في المعرض وألتقي ببعض السيدات وقابلت سيدات من البحيرة والأقصر والمنيا.

وتابع : بالنظر إلى ما تنتج أولئك السيدات، أنني معجب جدًا بجودة المنتجات، وأعتقد أنه خير دليل على القدرات التي تتمتع بها مصر والقدرات التي تتمتع بها المرأة.

وأضاف : ما نراه هنا اليوم في المجلس القومي للمرأة هو الجهود المضنية لتمكين المرأة.. ونحن نعمل مع المجلس القومي للمرأة ومع برنامج دوّى ومع نورة.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة قد شارك بجناح خاص،  في الـمنطقة الخضراء Green Zone، ضمن فعاليات مؤتمر  المناخ cop27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ

وجناح المجلس تضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل   41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية،  ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية  فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب  5000 قطعة.

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