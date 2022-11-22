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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: أخطاء ميندي وراء خسارة السنغال من هولندا

هولندا والسنغال
هولندا والسنغال

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أكثر ما لفت نظره في كأس العالم حتى الآن؛ هو الحضور الجماهيري في المدرجات، مشيرًا إلى أن التنظيم رائع من دولة قطر للبطولة.

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وأضاف عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس والذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "من أول يوم في البطولة؛ تُقدم كرة قدم جيدة، خصوصًا أننا الآن في نصف الموسم وكل اللاعبين في حالة بدنية جيدة، كل المباريات فيها ندية، باستثناء مواجهة  قطر والاكوادور، ظهر المنتخب القطري بعيدا تماما عن المستوى".

وواصل: "متابعة مباريات المونديال جيدة، ومباراة ويلز وأمريكا كانت سريع للغاية، هذه المواجهة كانت لتحديد الطرف الثاني الصاعد من المجموعة".

وأكمل: "منتخب إنجلترا حقق انتصارا كبيرا، وسيصعد بنسبة كبيرة للدور القادم، والمركز الثاني بين ويلز وأمريكا".

وتابع: "نتيجة مباراة السنغال وهولندا لا تعبر عن سير المباراة، و ميندي كان نقطة تحول؛ بسبب الخطأ الذي ارتكبه وأهدى الانتصار للهولنديين".

أحمد عيد عبدالملك كأس العالم قطر مباراة ويلز وأمريكا ويلز وأمريكا

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