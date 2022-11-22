المبعوث الروسي يؤكد ضرورة وضع إجراءات محددة لتنفيذ مشاريع الإعمار في سوريا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع مجموعة من الإجراءات المحددة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.



وقال لافرينتييف - في كلمته حول التسوية السورية في أستانا، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "يجب وضع مجموعة محددة من الإجراءات لتقديم المساعدة للحكومة السورية من أجل إعادة الإعمار".



وانطلقت الجولة الـ19 من مباحثات التسوية السورية في عاصمة كازاخستان أستانا أمس، حتى 23 نوفمبر الجاري. وتشارك في هذه الجولة وفود من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) وممثلون عن الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة.

