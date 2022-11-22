اليابان تأسف لإخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية

أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم "الثلاثاء" عن أسفه بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية ردا على اطلاقها صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الجمعة الماضي.

وقال ماتسونو - في تصريح للصحفيين اليوم نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن كوريا الشمالية شاركت في استفزازات خطيرة وانتهكت مرارا قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن المؤسف للغاية أن المجلس لم يتمكن من اتخاذ إجراء ضدها.

وحذر من أن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمجتمع الدولي برمته.

ونوه بأن اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى ستحث بيونج يانج على احترام جميع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مشددا على أن هدف اليابان هو نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

كانت الولايات المتحدة قد دعت في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الذي عقد في نيويورك أمس الاثنين إلى إصدار بيان يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات يوم الجمعة الماضي، لكن الصين وروسيا رفضتا من