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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبدأ مشروع تطوير نظام استجابة للمركبات الجوية الصغيرة بدون طيار

صدى البلد

  بدأت كوريا الجنوبية مشروع تطوير نظام استجابة للمركبات الجوية الصغيرة بدون طيار (بلوك - Ⅰ) بقيمة نحو 24.4 مليار وون، وسيستمر المشروع الذي ستقوده شركة "إل أي جي نيكسون" حتى يناير 2026.


وذكرت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في سول ـ وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه سيتم نشر نظام الاستجابة للمركبات الجوية الصغيرة غير المأهولة في المقدمة ويمنع الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية من دخول المجال الجوي بطريقة "سوفت كيل" (القتل الناعم)، مشيرة إلى أن "سوفت كيل" هي طريقة لإزالة تأثير سلاح العدو دون تدمير مادي، على عكس "هارد كيل" الذي يشير إلى التدمير المادي، مشيرة إلى أن سول تسعى لتطوير جهاز تشويش خاص بها "جامير" لمواجهة الطائرات التابعة لبيونج يانج بدون طيار.


و"جامير" هو جهاز يعرقل أو يقيد أو يقلل استخدام أنظمة الاتصالات أو الرادار، ويُستخدم في الحرب الإلكترونية من خلال التداخل مع موجات الراديو باستخدام الضوضاء أو الترددات المتقطعة.
 

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