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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يخيم على "سرس الليان" بعد وفاة لاعب كرة إثر حادث سير

اللاعب احمد الخولي
اللاعب احمد الخولي

لقي لاعب بفريق كرة القدم بنادي سرس الليان بمحافظة المنوفية مصرعه نتيجة حادث سير، تم على إثره احتجازه داخل العناية المركزة لكنه توفي متأثرا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة سرس الليان لوفاة اللاعب احمد وائل الخولي مواليد 2001 وطالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية ونجل شقيق الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

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ومن المقررتشييع الجثمان عقب صلاة الظهر في مسقط رأسه بمدينة سرس الليان، حيث سبقته دعوات الرحمة والمغفرة والصبر لأهلها.

كما أصدرت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الطالب الراحل جاء كالاتي: " بسم الله الرحمن الرحيم '' كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ " 

تنعي كلية التربية الرياضية شبين الكوم جامعة المنوفية وفاة الطالب احمد وائل الخولي الطالب بالفرقة الرابعة 

اللَّهُمَّ أسألك باسمك الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين أن تنوّر قبرهوترحمه من العذاب والعقاب وأن تثبِّته عند السؤال فإنه في ذمتك فأبعده يا ربّ عن فتنة القبر وعذاب النَّارِ إنك أنت الرحيم الكريم. اللَّهُمَّ أعطه جزاء الإحسان إحساناً أعظم منه، وجزاء الإثم عفواً عظيماً، فإنك أنت الكريم يا رحمن يا رحيم.

اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقه وأجعل قبره نوراً وضياء إلى يوم يبعثون انك الغفور الرحيم يارب العالمين.. اللهم الهم اهله الصبر والسلوان  وانا لله وانا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

اللاعب احمد الخولي 
محافظة المنوفية جامعة المنوفية كرة القدم فريق سرس الليان المنوفية

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