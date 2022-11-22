عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى المنوفية: تحصين ما يزيد عن 50 ألف رأس ماشية وأغنام

حملات تحصين
حملات تحصين

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت (19) نوفمبر الجارى لعام 2022 بهدف توفير التحصينات اللازمة للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة أرجاء المحافظة ، موجهاً بتكثيف الحملات التوعوية بأهمية التحصين في القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.


حيث أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة إلى أنه تم تحصين (50) ألف و (382) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا انتظام سير العمل  بلجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن وذلك استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية ، هذا وقد ناشد مدير مديرية الطب البيطرى جموع المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة.

ضمن الخطة الاستثمارية.. محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف وتطوير الطرق

جراحة استمرت 4 ساعات.. إعادة توصيل صوابع مبتورة بمستشفيات جامعة المنوفية


ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية ، مشددا بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح .

اخبار محافظة المنوفية محافظة المنوفية تحصين الحمى القلاعية المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر.. وعيار 21 بـ 1330 جنيهًا

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

ترشيحاتنا

مجدي علام: cop27 حقق ما لم يتم في الـ26 القمم السابقة |فيديو

عبد الباسط حمودة وبهاء سلطان.. أورانج تطرح الإعلان الثاني لتامر حسني

أول رد من الكرملين على تصريحات أردوغان بنقض روسيا التزاماتها في سوريا

رئيس المحطات النووية : استقبال أول معدة لمحطة الضبعة يناير المقبل

لماذا يثير اتفاق غاز روسيا مع دولة أخرى قلق أوروبا

الحبس للمعتدين.. مفاجأة سارة بـ مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب ارتداء مورجان فريمان قفازا.. أبرز أعراض الألم العضلي الليفي

بالشورت والمايوه.. شاهد الصور المحذوفة لنسرين طافش مع زوجها

حالات متأخرة.. أولياء أمور يكشفون مضاعفات خطيرة لمشروبات الطاقة المنتشرة بالمدارس

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ