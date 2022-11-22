برلمانية تنتقد الأفعال والممارسات الخاطئة في المقاصد السياحية

دعت النائبة أماني الشعولي، إلى التنسيق بين الجهات المختلفة للنهوض بالقطاع السياحي، منتقدة بعض الأفعال والممارسات الخاطئة في المقاصد السياحية، ومنها التقاط صور مسيئة أمام الهرم وانتشار الباعة الجائلين والتسول.

وأشارت إلى عدم تهيئة بوابات معبد إدفو لاستقبال السائحين وعدم وجود منافذ لبيع التذاكر بالشكل الكافي مما ينتج عنه تكدس كبير، متسائلة: أين رؤية الوزارة لاستغلال طريق الكباش بعد إعادة افتتاحه؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمواجهة وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بنحو 73 أداة رقابية عبارة عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، وترميم الآثار والمبانى والمناطق الأثرية والحفاظ عليها، وجهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، وعن منع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة فى الفنادق بدون مرافق .