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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : تعب شديد

صدى البلد

تشير توقعات برج الجدي اليوم، سوف يمنحك بعض النشاط البدني رضاءًا كبيرًا.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

تجديد علاقتك من شأنه أيضًا أن يقوي حبك لأفراد عائلتك، لا يمكننا المبالغة في تقدير مدى فائدة الحفاظ على موقف إيجابي وممارسة الرياضة بانتظام وحضور فصل تدريبي مع شريكك، هناك علامات تدل على عودة الحب الذي فقدته منذ فترة طويلة إلى حياتك، ومع ذلك سوف يتطلب الأمر جهدًا كبيرًا من نهايتك لإنجاحه.

توقعات برج الجدي مهنيا

نوع السلوك الذي ستتلقاه من رئيسك في العمل سيجعلك تشعر بالثقة، يمكنك بالتأكيد تحسين أخلاقيات عملك وتحقيق نتائج أفضل.

توقعات برج الجدي صحيا

قد تشعر بالتعب الشديد اليوم، ستنخفض قوتك الجسدية إلى قدر كبير، سوف يمنحك بعض النشاط البدني رضاءًا كبيرًا

توقعات برج الجدي عاطفيا

لا يجب أن تتطابق طريقتك في التعامل مع أي مسألة مع تلك الخاصة بأفراد عائلتك، من الشائع جدًا أن يكون لدينا طرق مختلفة، حاول ألا تجعل هذه الاختلافات تخلق فجوة.

توقعات برج الجدي في شهر نوفمبر

أموالك مقبولة ولكن يمكن تحسينها، قد يكون من المفيد ممارسة الإنفاق الفعال والأمن المستقبلي. 

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