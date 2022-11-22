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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

22 فردا و16 كيانا.. كندا تفرض عقوبات جديدة على بيلاروس

كندا
كندا

فرضت كندا عقوبات جديدة على بيلاروس، في خطوة من شأنها توسيع فرض العقوبات على الدولة الحليفة لـ روسيا، حيث أضافت عليها 22 فردا و16 كيانا قانونيا.

وقالت الحكومة الكندية في بيانها، إنها "اتخذت هذا الإجراء لأن الحاكم العام يعتبر أن تصرفات جمهورية بيلاروس تشكل انتهاكا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، مما أدى أو قد يؤدي إلى أزمة دولية خطيرة".

وشملت القائمة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية فيكتور جوليفيتش، ورئيس لجنة التحقيق دميتري جورا، والمتحدثين في مجلسي النواب والشيوخ في الجمعية الوطنية ناتاليا كوتشانوفا، وفلاديمير أندريتشينكو، ورئيس مؤسسة السكك الحديدية فلاديمير موروزوف، وقائد قوات العمليات الخاصة في القوات المسلحة فاديم دينيسينكو، وسياسيين ومسؤولين عسكريين آخرين.

بيلاروس كندا روسيا الحكومة الكندية العقوبات

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