نوع مهمل من الخضراوات يساعد على خفض الكوليسترول بنسبة 40%

أظهرت الأبحاث الحديثة أن تناول الخضروات الغنية بالسلفورافان يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%.

يُعد ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم أحد الأسباب الشائعة للسكتة الدماغية وأمراض القلب.

نظام غذائي مضاد للكوليسترول

يمكن أن يؤدي المركبات الغنية بالكبريت ، الموجود في العديد من الخضروات الورقية الخضراء ، إلى انخفاض "كبير" في مستويات الكوليسترول "الضار".

يُعد البروكلي هو أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على نسبة عالية من السلفورافان ، مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي مضاد للكوليسترول.

في عام 2016 ، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Experimental Biology and Medicine أن السلفورافان - الموجود في البروكلي - يمكن أن يسبب انخفاضًا هائلاً في مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي البروكلي على الكثير من مركبات السلفورافان التي تحارب الدهون الثلاثية وهو نوع آخر من دهون الدم ، وهي مصدر أساسي للطاقة ، ولكن الكثير منها يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لجمعية Cholesterol Charity Heart UK ، "من المعروف أن ارتفاع الدهون الثلاثية يساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى ، ويمكن أن تسبب مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة جدًا حالات طبية خطيرة مثل التهاب البنكرياس".

اكتشف الباحثون أيضًا أن السلفورافان له تأثير في تحسين وظيفة الأوعية الدموية كما أنه يقلل من علامات الالتهاب في الأوعية الدموية .