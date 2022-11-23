مقتل أحد المصابين في انفجار القدس بالأراضي المحتلة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد المصابين جراء الانفجاريين الذان وقعا في موقف للحافلات بمدخل القدس.

وأضافت الإذاعة، أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في مدينة القدس وسيتم رفعه لاحقا في جميع أنحاء إسرائيل.

ويجري رئيس الحكومة الإسرائيلية مشاورات أمنية ويتلقى تحديثات عن التحقيقات بشأن انفجاري القدس.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 14 شخصا بينها 4 في حالة خطيرة في انفجار عبوتين ناسفتين في محطتي حافلات قرب مدخل القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موضوعة داخل حقيبة.

بينما أضافت القناة 12 الإسرائيليية، أن هناك انفجار ثان وقع قرب محطة الحافلات في القدس وإصابة إثنين على الأقل.

وتواصل قوات الأمن الإسرائيلية أعمال البحث في مواقف الحافلات بالقدس المحتلة خشية وجود عبوات ناسفة أخرى.

وأشارت شرطة الإحتلال الإسرائيلي، أن هناك أشتباه بأن إنفجاري القدس هو هجوم فلسطيني.