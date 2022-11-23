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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

حسناء تونس.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد؟

الفنانة التونسية
الفنانة التونسية رانيا التومي

احتلت الفنانة التونسية رانيا التومي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انضمامها للمسلسل الجديد للمخرج خالد يوسف «سره الباتع»، خاصة عندما ظهر برفقتها على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

انضمت الفنانة التونسية رانيا التومي إلى أسرة مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، المقرر طرحه أمام الجمهور ضمن سباق الدراما الرمضانية المقبل 2023، بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، فمن هي رانيا التومي؟.

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من هي رانيا التومي؟

وُلدت الفنانة التونسية رانيا التومي، في 27 يناير 1989م، ودرست في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار، ثم عملت في مجال عرض الأزياء والعمل الإعلامي في التليفزيون.

تعتبر رانيا التومي واحدة من الوجوه الشابة في تونس، وتحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس، ثم دفعها جمالها إلى الانضمام إلى مجال الفن والموضة، إلى جانب فوزها بلقب ملكة جمال تونس.

تتمتع رانيا التومي بذوق رفيع وأسلوب فريد في اختيارها لفساتين السهرة، ما يجلب الأنظار إليها دائمًا، فدائمًا ما تختار ألوانا عصرية مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة عن ارتدائها فساتين السهرة.

المسيرة الفنية لـ رانيا التومي

بدأت رانيا التومي، مسيرتها الفنية عام 2012، من خلال مشاركتها في مسلسل مشاعر، ثم شاركت بعد ذلك في بعض الأعمال الفنية منها «الهربة، ناعورة الهواء»، وحصلت على لقب الحسناء التونسية لشدة جمالها.

مسلسل سره الباتع 

يشارك في مسلسل سره الباتع مجموعة كبيرة من نجوم الفن البالغ عددهم 60 فنان من مصر والوطن العربي، ومن المقرر طرح المسلسل ضمن سباق الدراما الرمضاني في موسم الدراما الرمضانية القادم 2023م.

مسلسل “سره الباتع” من إخراج خالد يوسف، مأخوذ من قصة الكاتب الراحل يوسف إدريس، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.

 يشارك في المسلسل مجموعة من كبار النجوم، منهم « أحمد السعدني، عمرو عبدالجليل، أحمد فهمي، هالة صدقي، أحمد وفيق، أحمد عبدالعزيز، منة فضالي».

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