منح 306 منشأة صناعية علامة بكل فخر صنع في مصر

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لعدد 306 منشأة صناعية من بينهم 85 منشأة في قطاع الصناعات الهندسية. وذلك من إجمالي 365 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة.



هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها إجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.



ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 72 مصنع، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم.

وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلي مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.



وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.