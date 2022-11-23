من أمام الحرم المكي.. أحدث ظهور لمصطفى محمد برفقة والدته

نشر مصطفي محمد لاعب نادي نانت الفرنسي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر مصطفي محمد في الصورة برفقة والدته من الحرم المكي، مما نال إعجاب متابعيه.

تواجد مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الفرنسي الحالي، في مقر القلعة البيضاء مساء الإثنين السابق.

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض في إطار الاستعداد للفترة المقبلة ، و كان في استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

و حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على استقبال مصطفى محمد داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة، وعقد جلسة سريعة معه و وجه له التهنئة على الأداء الذي يقدمه مع منتخب مصر وناديه خلال الفترة الأخيرة.