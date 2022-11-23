جوتيريش: المغرب دائمة الالتزام بالنهوض بقيم الانفتاح والتسامح والحوار واحترام الاختلافات

خلال زيارته للملك محمد السادس..

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن جوتيريش أعرب، بهذه المناسبة، عن امتنانه للعاهل المغربي لنجاح المنتدى التاسع لتحالف الحضارات، الذي ينعقد بمدينة فاس المغربية، مشيدا باعتماد إعلان قوي يحث على الالتزام، وضروري أكثر من أي وقت مضى في سياق دولي مضطرب.

كما أشاد جوتيريش بالالتزام الدائم للعاهل المغربي من أجل النهوض بقيم الانفتاح، والتسامح، والحوار واحترام الاختلافات، منوها بالمساهمة البناءة والثابتة للمغرب من أجل حفظ السلام وتوطيده، وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في قارة إفريقيا.