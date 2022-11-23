بتوع سرقة الكاميرا | بسمة وهبة تصرّح برأيها عن مهرجان القاهرة السينمائي

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "الحاجات لما بتتعمل صح بتفرح، الفعاليات المهمة لما بتتعمل بإتقان وبشكل يليق بمكانة وحجم مصر يكون لها تأثير".

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "عندما يختفي أصحاب اللقطات والشو وبتوع حركات سرقة الكاميرات بتكون الصورة مشرفة ومفرحة ومؤثرة، وهو ما يمكننا قوله عندما نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت الإعلامية: "مهرجان يفرح ومؤثر ويشرف مصر، بالأمس، تم ختام المهرجان، والذي يمكننا القول بمنتهى البساطة والاختصار الشديد، أننا شهدنا أكثر الدورات هدوءً وتنظيما، الفنان الكبير حسين فهمي كان حاسما جدا في مسألة الريد كاربت واستعراضات الفساتين وغيرها من حركات الشو واللقطة".

وأردفت: "هذا المهرجان على جوهره الحقيقي كمهرجان للفن والسينما، فكانت هذه الدورة منورة وشيك ومؤثرة سواء على مستوى اختيارات الأفلام أو الفعاليات أو حتى التكريمات، هذه هي القوة الناعمة لمصر التي نحتاجها ونحتاج تأثيرها من ممثلين ومخرجين مش بتوع لقطة ولا ناس كل همها الشو والريد كاربت، ألف مبروك للفنان الكبير حسين فهمي على النجاح الكبير الذي حققه المهرجان هذا العام".

وأكدت، أن حسين فهمي أدرك قيمة المهرجان كقوة ناعمة للدولة المصرية وعمل حتى يجعله في أبهى صوره: "حسين فهمي يدرك جيدا أهمية القوة الناعمة لمصر وقال هذا الكلام قبل بداية المهرجان، إذ أن المهرجان يلعب دورا مهما وواحد من أسلحة القوة الناعمة للدولة المصرية، حيث إنه سفير لمصر ويعرف العالم على ثقافتها وفنها، وما حدث في المهرجان يفرح".