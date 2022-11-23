عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتوع سرقة الكاميرا | بسمة وهبة تصرّح برأيها عن مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "الحاجات لما بتتعمل صح بتفرح، الفعاليات المهمة لما بتتعمل بإتقان وبشكل يليق بمكانة وحجم مصر يكون لها تأثير".

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "عندما يختفي أصحاب اللقطات والشو وبتوع حركات سرقة الكاميرات بتكون الصورة مشرفة ومفرحة ومؤثرة، وهو ما يمكننا قوله عندما نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وتابعت الإعلامية: "مهرجان يفرح ومؤثر ويشرف مصر، بالأمس، تم ختام المهرجان، والذي يمكننا القول بمنتهى البساطة والاختصار الشديد، أننا شهدنا أكثر الدورات هدوءً وتنظيما، الفنان الكبير حسين فهمي كان حاسما جدا في مسألة الريد كاربت واستعراضات الفساتين وغيرها من حركات الشو واللقطة".

وأردفت: "هذا المهرجان على جوهره الحقيقي كمهرجان للفن والسينما، فكانت هذه الدورة منورة وشيك ومؤثرة سواء على مستوى اختيارات الأفلام أو الفعاليات أو حتى التكريمات، هذه هي القوة الناعمة لمصر التي نحتاجها ونحتاج تأثيرها من ممثلين ومخرجين مش بتوع لقطة ولا ناس كل همها الشو والريد كاربت، ألف مبروك للفنان الكبير حسين فهمي على النجاح الكبير الذي حققه المهرجان هذا العام".

وأكدت، أن حسين فهمي أدرك قيمة المهرجان كقوة ناعمة للدولة المصرية وعمل حتى يجعله في أبهى صوره: "حسين فهمي يدرك جيدا أهمية القوة الناعمة لمصر وقال هذا الكلام قبل بداية المهرجان، إذ أن المهرجان يلعب دورا مهما وواحد من أسلحة القوة الناعمة للدولة المصرية، حيث إنه سفير لمصر ويعرف العالم على ثقافتها وفنها، وما حدث في المهرجان يفرح".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. منتخب أوروبي يُهدد فيفا بالانسحاب من كأس العالم

حسام عِرِف بالمصيبة في كتب الكتاب | عريس الغفلة يكشف تفاصيل صادمة

مصر وبلجيكا .. وزير الرياضة يكشف تفاصيل التحقيق مع اتحاد الكرة

ألقت عليها مياه..ميك أب أرتست تمسح وجه عروس بعد المكياج لسبب غريب..شاهد

أجور ومرتبات القطاع الخاص .. بشرى لعمال مصر بـ قانون العمل الجديد

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في قطر| صور

طوال 5 أيام .. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

ترشيحاتنا

بدايتها من 450 ألف جنيه.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة زادت أسعارها

شجار وسُكر في بريطانيا بعد فوز الإنجليز على إيران بـ كأس العالم |شاهد

بعد وفاة إيمان وساجدة .. تشريع برلماني جديد يخص الصيادلة

ولا ملايين الدولارات | لميس جابر : هذه أكبر دعاية سياحية لمصر

لازم تجيبه في بيتك..نوكيا تطلق تابلت جديد برخص التراب

بلجيكا يفوز على كندا 1 - 0 ويتصدر مجموعته في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يحذر جماهير كأس العالم من فعل قاتل

كشف أثري جديد.. بقايا مدينة عسكرية على ساحل البحر الأحمر

ماعنديش مانع أعمل مشاهد جريئة.. شاهد ابنة شقيقة إلهام شاهين بالحجاب

تحذير عاجل: نوع من المضادات الحيوية يؤدي للموت

فيديو

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

فسخ التعاقد مع كريستيانو رونالدو وعرض النادي للبيع.. ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ