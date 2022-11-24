عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سكن لكل المصريين.. تفاصيل طرح 1284 شقة للحجز في 9 محافظات

صدى البلد

عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية اجتماعه برئاسة المهندس خالد صديق؛ لمتابعة عددٍ من مشروعات الصندوق في المحافظات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع أوضح "صديق" أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، وكذا العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكافة الأشخاص.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إجراءات التسعير والطرح وآلياته لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكلِ المصريين)، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في المرحلة العاجلة.

فعلى صعيد إجراءات التسعير والطرح، أوضح المهندس خالد صديق أن نسبة عدد الوحدات بالطرح الأول للبيع لا تزيد عن 5% من إجمالي الوحدات. وسيتم الطرح بمحافظات (المنوفية – المنصورة – قنا – سوهاج – المنيا – الفيوم – السويس – كفر الشيخ – دمياط) لعدد 1284وحدة، من إجمالي عدد 21984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى سيتم طرحها تباعًا.

وعلى صعيد الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، أشار "صديق" إلى أنه يتم العمل حاليًا في 23 موقعًا بـ 13 محافظة، هي: (القاهرة – السويس – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – القليوبية – الفيوم – الشرقية – المنوفية – قنا – المنيا – سوهاج – الدقهلية)، بإجمالي 61 ألف وحدة سكنية. ووصلت معدلات التنفيذ إلى نسب متقدمة.

صندوق التنمية الحضرية المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1600 جنيه.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

فرح في المنصورة والعروس حامل.. ما القصة ؟

إنجليزي وبولندي.. أول ظهور لـ بنات عبلة كامل مع أزواجهن الأجانب

أمطار رعدية|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر من هذا الأمر

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

في كأس العالم 2022.. حكم أفريقي يسمح بتواجد 12 لاعباً في الملعب

تخطي الـ1360 جنيها.. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

حالتها حرجة.. معلومات صادمة عن مرض أنغام

ترشيحاتنا

مصر تتصدر قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأفضل 25 وجهة سياحية 

حصة العربي بالحديقة.. النحو على البلالين والإملاء بلعبة «اسحب وإلعب» في مدرسة بالمنيا

سكن لكل المصريين.. تفاصيل طرح 1284 شقة للحجز في 9 محافظات

بمشاركة 49 دولة..مصر تنتهي من تجهيزات استضافة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية

«الطاقة الذرية» توقع اتفاقيات لتوريد مكونات الوقود للمفاعل النووي البحثي الثاني بمصر

التشكيل الرسمي لمباراة الكاميرون وسويسرا بكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتنت الجماهير بجمالها.. من هي مشجعة "ديزني" في مونديال قطر 2022؟

تسبّب اضطرابات الجهاز التنفسي .. تعرف على مخاطر تناول سمكة الأرنب

بعد خضوع أنغام لعملية استئصال الرحم.. تعرفي على الأسباب

استئصال الرحم.. التفاصيل الكاملة لحجز المطربة أنغام بالمستشفى وتدخل جراحي لإنقاذ حياتها

فيديو

رغم الانتقادات.. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص على أغنية كأس العالم

مافيا المراهنات.. ريهام بكير تكشف حجم المقامرة في كأس العالم بـ هيا مونديال|فيديو

أزمة هالة صدقي وطليقها تتجدد .. الفنانة تتقدم ببلاغ إلى النائب العام |فيديوجراف

ظهرت بمهرجان القاهرة.. من هي رانيا التومي بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ