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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث سيارة بالشرقية

صدى البلد

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "مصر - إسماعيلية" بالقرب من المركز الطبى العالمى اتجاه القاهرة.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق"مصر- الإسماعيلية" وأسفر الحادث عن مصرع " خالد س م " مقيم كفر أبو جمعة مركز قليوب.

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كما تبين إصابة 10 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، ومستشفى العاشر من رمضان الجامعى، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الرعاية الصحية انقلاب سيارة الأجهزة الامنية التغيرات المناخية العاشر من رمضان

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