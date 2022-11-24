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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحرمان والطرد من كأس العالم.. عقوبات صارمة بانتظار الدنمارك حال الانسحاب|تفاصيل

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية العقوبات التي رصدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن انسحاب أي منتخب مشارك فى بطولة كأس العالم بقطر 2022 

وكانت صحيفة  “جلوبو سبورت” أكدت خلال الساعات الماضية، أن جاسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: فى حالة انسحاب أى أتحاد مشارك بكأس العالم قطر 2022 سيتم تغريمه
نصف مليون دولار وسيعيد جميع المبالغ المستلمة للتجهيز لكأس العالم.


أضاف عامر العمايرة : بالإضافة إلى أى خسائر تكبدها الفيفا في كأس العالم أو أى طرف أخر واعتماد على ظروف
الانسحاب يحق للجنة التأديبية للفيفا وطرد الاتحاد المنسحب من أى بطولات لاحقة.

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تعليق الدنمارك 

علق الاتحاد الدنماركي على القدم، على شائعات انسحاب منتخب الدنمارك من بطولة كأس العالم 2022، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمنع منتخبات أوروبا من ارتداء شارة دعم المثليين في المونديال.

وقال ياكوب هويجه رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في تصريحات صحفية:" بعض وسائل الإعلام فسرت تصريحات رئيس الاتحاد بأن الاتحاد سينحسب من بطولات فيفا، لكنه لم يقل ذلك، لقد فٌسرت التصريحات بشكل خاطئ".

أضاف:" نحن في موقف حرج ولن ندعم جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مجددا، وسنناقش المزيد من القرارات مع بعض الاتحاد الأوروبية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أصدر قرارا بمنع ارتداء شارة دعم المثليين خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022، وفرض عقوبات صارمة على أي منتخب لا يلتزم بالقرار.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022، الأحد الماضي بقطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا -  ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا -  سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

كأس العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الاتحاد الدنماركي لكرة القدم ياكوب هويجه

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