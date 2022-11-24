إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا وانهياره باكيًا

تعرض نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة أثناء مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام صربيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وأُصيب نيمار في كاحله إثر تدخل من لاعب منتخب صربيا، ليتم استبداله في الدقيقة 79 بزميله أنتوني.

وعقب استبداله، دخل نيمار في نوبة من البكاء على مقاعد بدلاء منتخب البرازيل، في انتظار ما سوف تفسر عنه الأشعة التي سيخضع لها.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بفوزه على صربيا بهدفين دون مقابل مع الرأفة، ضمن منافسات المجموعة السابعة.