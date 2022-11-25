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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة نصري تحيي حفلا غنائيا بـ موسم الرياض.. الليلة

أصالة نصري
أصالة نصري

تستعد الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر لها الليلة الجمعة 25 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

حفل أصالة نصري بـ موسم الرياض الليلة يرفع شعار كامل العدد، إذ أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حساب لايف على تطبيق انستجرام- في وقت سابق، عن نفاد تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

استقبلت الفنانة أصالة نصري، 3 أغاني جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، مساء الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان الرحلة ، والثانية بعنوان الله جاب، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان إزاي حبيبي. 

 

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها.
 

وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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