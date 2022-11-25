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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: 1251 مشروعا خدميا وتنمويا في حياة كريمة بنسبة إنجاز 76%

انجازات حياة كريمة
انجازات حياة كريمة في المنوفية

أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي عدد مشروعات مبادرة " حياة كريمة " بقرى مركزي أشمون والشهداء بلغ 1251 مشروع خدمي وتنموي بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنسبة إنجاز تجاوزت الـ 76% ، شملت 837  مشروع بأشمون بنسبة تنفيذ 74% و414 مشروع بالشهداء بنسبة تنفيذ 80% .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد بلغ عدد مشروعات التنمية المحلية بنطاق المركزين ما بين " مجمعات خدمية وزراعية " 40 مشروع ، وإنشاء 14 مشروع وحدة إسعاف و36 مشروعاً لقطاع البريد وإقامة 18 مكتبة ، فضلاً عن تطوير مدخل قرية شما بأشمون بإجمالى نسبة تنفيذ بلغت  100% ، وفى قطاع الأبنية التعليمية بلغ عدد المشروعات 137 مشروع ، و19 مشروع للري- كبارى  و8 مشروعات سكن كريم بنسبة 99%.

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وفى قطاع الشباب والرياضة بلغ عدد المشروعات 64 مشروعاً بنسبة تنفيذ 96% ، و151مشروع بقطاع مياه الشرب بنسبة 94% ، وإنشاء عدد 15 نقطة شرطة بنسبة 91% ، فيما تم  إنشاء 63 مشروع بقطاع الصحة بنسبة 87% ، و16 مشروعاً للتضامن الاجتماعي بنسبة 85% ، و104 مشروعاً بقطاع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ 85%.

وأضاف محافظ المنوفية بأنه تم إنشاء 11 موقف نموذجى بنسبة تنفيذ 84% ، وكذا 21 أسواق حضارية بنسبة 67% ، كما بلغ عدد مشروعات تبطين الترع والمجارى المائية 84 مشروع بنسبة 76% ، و81 مشروع للغاز بنسبة 74% ، وإنشاء 10 نقاط إطفاء بنسبة 72% ، و81 مشروع بقطاع الاتصالات بنسبة 70% ، فيما تم إنشاء وتطوير 16محطة سكة حديد بنسبة 68% و84 مشروع أبراج شبكات المحمول بنسبة 62% ، وعدد 82 مشروعا بقطاع الكهرباء و95 مشروع بقطاع رصف الطرق.

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعات دورية ميدانية لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة وذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لضمان نهو كافة المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى أن المبادرة غيرت وبشكل ملموس فى واقع الحياة بقرى الريف المصرى، لافتاً أنه جارى العمل على قدم وساق في التجهيز والإعداد للمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لإقامة مشروعات تنموية تخدم أهالى محافظة المنوفية.

المنوفية محافظة المنوفية قطاع الكهرباء تبطين الترع مبادرة حياة كريمة محافظ المنوفية المشروعات رصف الطرق مشروعات تنموية

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